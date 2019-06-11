Bodrumlu midyeciler yeniden satış yapmak istiyor

11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Midyeciler, yaşanan problemin kaynağını bulmak ve midye satışında Türkiye'ye rol model olabilmek için neler yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Aras, Bodrum'da iş yapan hiçbir esnafın mağdur olmasını istemediklerini ancak halk sağlığının her şeyden önce geldiğini söyledi.
Bu zinciri ve üretimi kontrol edeceklerini belirten Aras, "İl ve ilçe tarım müdürlükleri vasıtası ile midyenin nereden alındığını, nereden geldiğini, menşeini tespit etmemiz gerekiyor. Bunu bir sisteme oturttuğumuz takdirde bir daha böyle bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Biz bu riske giremeyiz." dedi.
Halk sağlığının belediyenin birebir sorumluluğu olduğunu belirten Aras, şöyle devam etti:
"Bu nedenle satışları durdurduk çünkü hangi midyenin sağlığa zararlı olduğunu bilemeyiz. Bu önlemi derhal almak zorundaydık. Bunu çoluk çocuk yiyor. Midye, çok çabuk bakteri üreten bir gıda. Eğer uygun şartlarda üretilip satılmazsa ciddi sağlık problemlerine neden olur. İmalathanelerimiz restoran mutfağı gibi olmalı. Çünkü bir gıda ürünü üretiliyor. Biz restoran mutfaklarını nasıl denetliyor ve bazı standartlar ortaya koyuyorsak, sizin mutfağınızı da aynı şekilde denetleyeceğiz. Ondan sonra size de ruhsat vereceğiz. Midye, güneşin altında tepsiyle satılamaz. Bunu kesinlikle yapmayın. Sabit noktalara izin verdik. Ancak tepsiyle satışı durdurduk. Sabit noktalara da soğutuculu bir sistem düşünelim."
Midye üreticilerinden Akın Durmaz ise yaşanan olayın plankton patlaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek, "Bu sene yoğun yağmurlarla birlikte denizde plankton patlaması yaşandı. Ancak bu 8-10 senedir midyeye hiç zarar vermemişti. Şimdi tahliller yapıldı, bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyoruz." dedi.
Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında Aras midyecilerden, bir an önce eksiklerini tamamlamalarını isteyerek, alınan numunelerin laboratuvar sonuçları doğrultusunda satışlara yeniden başlayabileceklerini bildirdi.
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