Yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Nina J'nin kullandığı 48 ADS 439 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet Yazıcı'ya (56) çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada, sürücü ile yaya yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Nina J, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.