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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerlerinde çalışan işçilerden bazıları, memleketlerine dönmeye karar verdi. Ancak salgına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirler arası otobüslere kısıtlama nedeniyle sefer olmadığı için kaymakamlık devreye girdi.

İşçilerin memleketlerine gidebilmesi için kaymakamlığın koordinesinde belediyenin de destekleriyle yürütülen çalışma kapsamında firmalarla da görüşülerek sefer yapacak otobüsler belirlendi.

İşçiler, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında ve sağlık tedbirleri de alınan otobüslerle, Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkış yaptı.