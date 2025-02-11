Bodrum ve Datça'ya 7 ilden arama-kurtarma personeli

Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde Ege Denizi Santorini Adası ve çevresindeki sismik aktiviteye yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamada bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Ege Denizi'nde, Santorini Adası ve civarında 28 Ocak tarihinden itibaren görülen sismik aktivite sonucu meydana gelebilecek muhtemel daha büyük bir deprem, tsunami veya bir volkanik patlamanın ülkemiz kıyıları için oluşturabileceği tehlikeler, alınan önlem ve hazırlıklar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri, uzman bilim insanları Prof. Dr. Orhan Tatar, Dr. Sadi Ergin, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Prof. Dr. Levent Gülen, Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Doç. Dr. Selim Özalp, Dr. Gökhan Atıcı, Dr. Akın Kürçer ve alanında uzman araştırmacıların katılımı ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

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"TSUNAMİ TAHLİYE PLANI VE YÜRÜYÜŞ SÜRELERİ HARİTALARI OLUŞTURULDU"

Toplantıda, deprem ve tsunami risklerine karşı erken uyarı sistemleri ile acil müdahale planlarının detaylı bir şekilde ele alındığını belirten Vali Akbıyık, "Ege Denizi'nde yaşanan hareketliliğin yol açacağı muhtemel riskler değerlendirilerek, ilk andan itibaren AFAD Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yerel yönetimlerimizden, güvenlik güçlerimize, akademisyenlerimizden, sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde riskleri en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantımızda, deprem, tsunami risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planları detaylı bir şekilde ele alındı. Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda kıyılardaki su basma seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tsunami tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu" diye konuştu.

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"DATÇA'DA İKAZ VE ALARM SİSTEMİ KURULDU"

Vali Akbıyık, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde oluşturulan Muğla İl Afet Müdahale Planı kapsamında 23 çalışma grubunun yapacağı çalışmaların değerlendirildiğini, plan kapsamında kapasite ve ihtiyaç analizlerinin yapıldığını kaydetti. Vali Akbıyık, "Muğla İl Afet Müdahale Planı'na uyumlu Bodrum İlçe Afet Müdahale Planı ivedi olarak hazırlanmış, Muğla İl Risk Azaltma Planı kapsamında yapılması gereken çalışmalar hızlandırılmıştır. Bodrum'da 2019 yılından bugüne hizmet veren Tsunami Erken Uyarı Sistemleri'nin anlık veri iletimleriyle AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi'ne entegrasyonu kontrol edildi. Bodrum'da İkaz ve Alarm Sistemleri'nin kontrolleri yapıldı. Datça'da da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu. Olası afet anında müdahale çalışmaları kapsamında tedbir amaçlı 7 ilimizden toplam 40 arama-kurtarma personeli Bodrum ve Datça'da konuşlandırıldı" dedi.

Bodrum'da "mobil siren sistemi" kuruldu "RESMİ KAYNAKLARI TAKİP EDİN" Vali Akbıyık, "Son günlerde basında denizlerde su çekilmesi haberleri yer alıyor. Bu durum meteorolojik bir durumdur. Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik ile ilgisi bulunmamaktadır. AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi, Deprem Danışma Kurulu ve bilim insanları süreci yakından takip etmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmelerini rica ediyorum" diye konuştu.