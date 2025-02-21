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        Haberler Gündem Güncel Bodrum ve Çeşme'ye "erken uyarı sistemi" | Son dakika haberleri

        Bodrum ve Çeşme'ye deprem için "erken uyarı sistemi" kuruldu

        Ege Denizi Santorini Adası çevresinde süren depremler nedeniyle Muğla'nın Bodrum ile İzmir'in Çeşme ilçelerine deprem erken uyarı sistemi kuruldu. Deprem Uzmanı Dr. Süleyman Tunç, "Özellikle Ege Denizi'ndeki bu alanı izleyerek Bodrum'a 20 saniyeler İzmir'e kadar da 42 saniyelere kadar erken uyarı sinyalini üretebilir duruma geldik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:57 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:57
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        Bodrum ve Çeşme'ye "erken uyarı sistemi"
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        Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yoğunlaşan sismik hareketlilik sonucunda çok sayıda deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişen depremler tedirginliğe neden oldu.

        Bu kapsamda, yaşanabilecek depremlere karşı Muğla'nın Bodrum ve İzmir'in Çeşme ilçelerine erken uyarı sistemi kuruldu. Sistem, Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleriyle konuşlandırıldı.

        Ege Denizi çevresinde oluşabilecek depremlerde erken uyarı sisteminin vatandaşlarla paylaşabilir durumda olduğunu söyleyen Deprem Uzmanı Dr. Süleyman Tunç, "Marmara Bölgesi'nde beklenen deprem öncesinde deprem erken uyarı sistemini devreye almaya çalıştık. 7 yıldır bunun üzerinde çalışıyorduk nihayet ki 2 yıldan beri deprem erken uyarı sistemini bölge halkıyla paylaşır duruma geldik" dedi.

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        Deprem Uzmanı Dr. Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Depremler ve Santorini'nin kuzeyindeki yanardağ tehlikesine ilişkin bilimsel çalışmalar sürüyor. Özellikle Datça ve İzmir'e kadar Ege sahillerini etkileyebilecek bu durumla ilgili Çeşme ve Bodrum'a olmak üzere 2 array cihazı kurduk. Array ile bölgedeki depremleri özellikle Ege Denizi'ndeki bu alanı izleyerek Bodrum'a 20 saniyeler İzmir'e kadar da 42 saniyelere kadar erken uyarı sinyalini üretebilir duruma geldik."

        Afetlerde en önemli şeylerden birinin ikincil afetlerin de önüne geçmek olduğunu kaydeden Tunç, "Bu cihaz, deprem sonrası oluşabilecek yangın ve sel gibi ikincil afetleri önlemek için de kullanılabilir. Santorini Adası'nın kuzeyinde oluşabilecek büyük bir deprem için yeteri kadar süre olduğu için özellikle İzmir'e kadar alanda bu uyarıyı halkımızla paylaşabilir durumdayız. En çok Datça-Bodrum etkilenecek gibi gözüküyor. Bunun yanında kuzeye doğru çıktıkça etkisi azalacaktır" ifadelerini kullandı.

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        #erken uyarı sistemi
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