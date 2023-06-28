Bodrum'un ünlü işletmecisi hayatını kaybetti

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Bodrum'un ünlü balık restoranı işletmecisi Sait Birtan Yılmaz hayatını kaybetti. Acı haberi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras duyurdu.

Aras paylaşımında, "Değerli Bodrumlular.. Bu mutlu bayram gününde çok acı bir haber almanın üzüntüsü içerisindeyim. Bodrum'da doğmuş en önemli markalardan biri olan ve balık restoranı konusunda elde ettiği büyük başarıların yanı sıra mütevaziliği ve beyefendiliği ile kalplerde taht kuran çok değerli dostumuz Sait Birtan'ı kaybettik. Çok, çok üzgünüz. Ailesinin ve dostlarının başı sağolsun, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.." ifadelerini kullandı.