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Bodrum'da 15 mahallede 2 gün süreli su kesintisi yapılacak

Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik Barajı'nın isale hattında arıza meydana geldi. Onarım çalışmaları nedeniyle ilçedeki 15 mahallede 2 günlük su kesintisi yaşanacak

Giriş: 26.04.2023 - 06:58 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum'un 15 mahallesine 2 gün boyunca su verilemeyecek
DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan Geyik Barajın'nın isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 15 mahallede 2 günlük su kesintisi yaşanabileceği belirtildi.

Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Bodrum için 2 günlük su kesintisi uyarısı yapıldı.

DHA'nın haberine göre, yapılan açıklamada, "Geyik Barajı'ndan Bodrum ilçesine su sağlayan isale hattının Yeniköy Termik Santraline ait kısımda meydana gelen arıza nedeniyle DSİ tarafından hat kapatılarak arızaya müdahale edilecektir. Bu nedenle 26.04.2023 saat 18.00 ile 28.04.2023 saat 10.00 arasında Konacık, Çırkan, Müsgebi, Yahşi, Gürece, Turgutreis, Akçaalan, Gümüşlük, Peksimet, Koyunbaba, Yalıkavak, Geriş, Gündoğan, Gölköy ve Karabağ bölgesinde su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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