Bodrum, Türkiye turizminin lokomotifi

Bodrum'da yaz sezonunun iyi geçmesi turizmcilerin yüzünü güldürürken, Avrupa ve Ortadoğu'dan gelen yabancı turistler bu yıl yerli turist sayısının üzerine geçti.
Bodrum'da yoğun geçen turizm sezonunu ardından birçok otel kapılarını kapatmaya başladı. Sezonun son günlerinde 12 ay açık kalan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, etkinlikleriyle sonbahara haraketlilik getirdi. Birçok farklı aktiviteyi hayata geçiren ve her alanda sürdürülebilirliği önceliklendiren otel, son olarak su sporlarına uygun koylarıyla Aquamasters yüzme etkinliğiyle 1200 sporcuyu otelinde ağırlayarak yüzme yarışına ev sahipliği yaptı. 28 yıldır 12 ay boyunca kapılarını turistlere açan otel kış aylarında da etkinliklerini sürdürerek Bodrum'un güzelliklerini yıl boyunca tanıtmayı misyon ediniyor.
Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Portekiz, Hollanda Direktörü Kerem Demirkol, “Pandemi sürecinden sonra bu sezon misafirlerimizle tekrar bir araya gelmek çok mutluluk verici oldu. Güzel bir sezon geçirdik. Turizmin en büyük lokomotifi tabii ki yerli misafirlerimiz. Yabancı misafirlerimiz de geçmiş yıllara göre artış gösterdi. Özellikle Avrupa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den ve İtalya'dan gelen misafirlerimiz oldu. Bu sene yabancı misafirlerin ağırlıkta olduğu bir sezon oldu” diye konuştu.
'ÖNCELİK 6 AY KESİNTİSİZ TURİZM'
Demirkol, “Bodrum'da öncelik kesintisiz 12 ay yerine, 12 aya yetecek, dolu dolu 6 aylık bir turizm projesi olmalı. Bodrum 3 ya da 4 aylık bir turizmi konuşurken, bunu direkt 12 ay gibi çok yüksek bir hedefe endekslemek düşünülmesi gerekilen bir konu. Öncelik ilk etapta turizmcileri 12 ay mutlu edebilecek kalitede, dolu dolu, 6 aylık bir turizm yapmak olmalı. Bu sistemi oturttuktan sonra zamanla 8 aya ve sonra da tüm yıla yayılmayı hedefleyebiliriz” dedi.
'YAKLAŞIK 1200 SPORCU ETKİNLİĞE KATILDI'
Demirkol, “Tesisimiz 1994 yılında kapılarını açtı. Bu 28 yıllık süreç içerisinde Bodrum'daki sayılı 12 ay boyunca hizmet veren tesislerden biriyiz. Kapılarımızı 1994 yılından beri hiç kapatmadık, pandemi süreci de dahil olmak üzere 12 ay boyunca açık kaldık. Kışın Bodrum ve tesisimiz çok keyifli oluyor. Hem hava şartları hem de tesisimizin doğası, ayrı bir keyif ve güzellik sunuyor” şeklinde konuştu.
Ayrıca Demirkol, “Her alanda sürdürülebilirliği önceliklendiren ve bunun yanında su sporlarına en uygun koylardan birine sahip olan bir marka olarak, yüzme ve su sporlarına ayrı bir önem veriyoruz. Bu çerçevede 6 yıl üst üste ev sahipliği yaptığımız ve artık gelenekselleşen yüzme şampiyonasını destekliyor ve Bodrum'a değer kattığına inanıyoruz. Bu sene yarışlar Cumhuriyet Bayramımıza denk geldi ve bu vesileyle Cumhuriyetimizin 99. Yıl dönümünü de burada sporcularımızla kutlamış olduk. Tüm yarışmacılara bu yarışı ve keyfi bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Bodrum Belediyesi ve Bodrum'daki yerel yönetimlerle birlikte izlediğimiz, doğru bir koordinasyon ile gerçekleşen kıymetli bir etkinlik oldu. Katılım da geçtiğimiz yıllara göre çok yüksekti. Yaklaşık 1200 civarında sporcu etkinliğe katıldı. Bu yılın en özel kısmı ise Bodrum Kumbahçe plajından Bodrum Kalesine gerçekleşen gece yarışı oldu. Yarışların yedincisini de yine Bodrum'da hayata geçirmek için desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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