Bodrum sahilinde zargana azmanı heyecanı yaşanıyor

Gündoğan Sahili'nde vatandaşlar, kıyıya kadar gelip deniz yüzeyine çıkan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki iki balığın yan yana yüzdüğünü gördü.

Yüzgeçleri nedeniyle köpek balığına benzetilen balıkları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşlar heyecanlı dakikalar yaşadı.

Bir süre sahile yakın yüzen balıklar daha sonra gözden kayboldu.