İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde bir apartmanın bodrum katında kına gecesi düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

AA'nın haberine göre adrese giden polis ekipleri, 2'si maske takmayan 11 kadına Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 30 bin 150 lira ceza uyguladı.

Ekipler, kadınları evlerine yönlendirdi.

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