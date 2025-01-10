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        Haberler Spor Futbol Bodrum FK, Okita’yı renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Bodrum FK, Okita’yı renklerine bağladı

        Süper Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, FC Zürich'te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Okita ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:12 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:12
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        Bodrum FK, Okita'yı renklerine bağladı!
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        Bodrum Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, FC Zürich forması giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

        1,81 boyunda olan Okita, Kongo Milli Takımı'nda forma giyerken, FC Zürich ile 2022 yılından bu yana çıktığı 75 maçta 19 gol atıp, 7 de asist yaptı.

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