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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK'nin kozu Puşçaş olacak - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK'nin kozu Puşçaş olacak

        Süper Lig'de düşme potasında bulunan Bodrum FK, Kayserispor maçıyla çıkış yakalamak istiyor. Yeşil-beyazlılar golü ise George Puşçaş'la arayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:43 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:43
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        Bodrum FK'nin kozu Puşçaş olacak
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        Süper Lig'de devreyi 14 puanla düşme potasında tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın en en önemli kozu yine George Puşçaş olacak.

        Sezon başında İtalya'nın Genoa takımından transfer edilen Rumen forvet yeşil-beyazlıların en skorer ismi oldu. Ligde 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu toplam 7 kez fileleri sarstı.

        Süper Lig'de 4 gol atıp 1 de asist yapan Puşçaş, kupada Kastamonuspor karşısında 3 gol birden attı.

        İkinci yarıya da iddialı hazırlanan deneyimli golcü Romanya Milli Takımı'nda 46 maça çıkıp 11 gol atmayı başardı.

        Öte yandan Bodrum FK, 2025 yılında oynanacak sezonun ilk iç saha maçına özel bilet fiyatlarında indirime gitti.

        Kayserispor maçında maraton ve kale arkaları tribünlerin bilet fiyatları 48 TL olarak belirlendi.

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