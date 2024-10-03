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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK galibiyet serisini sürdürmek istiyor

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacakları Kasımpaşa'nın zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İyi bir takımla oynayacağız. Bizim de kendimize göre doğrularımız var. Doğrularımızı sahaya iyi yansıttığımızda istediğimiz sonuçları aldık, iyi yansıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:36 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:36
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        Bodrum FK seriyi sürdürmek istiyor
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        Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol Süper Ligin 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Hatayspor ve Adana Demirspor galibiyetlerinin ardından galibiyet serisini sürdürerek, çıkışına devam etmek istiyor.

        Apandisit ameliyatı olan Gökdeniz ve sakatlığı bulunan Christophe Herelle, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

        İSMET TAŞDEMİR: DOĞRULARIMIZI SAHAYA YANSITACAĞIZ

        İyi oyunla rakipleri Kasımpaşa'ya karşı mücadele edeceklerini aktaran Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Kasımpaşa son maçında çok iyi bir geri dönüş yaptı. Özellikle son 2-3 sezondur ligimizde çok iyi grafik sergileyen, çok iyi oyun oynayan ve ligi iyi yerlerde bitiriyorlar. Dolayısıyla da iyi bir takım ve bu ligin artık hemen hemen gediklisi olmuş bir takımıyla oynayacağız. Oturmuş bir kadroları var. Evet, Sami Uğurlu hoca cezalı ama sonuçta orada teknik kadrosuyla, oyuncusuyla çok doğru bir takım, iyi oynayan bir takım bunu da özellikle son hafta Galatasaray maçında da geri dönüşü muhteşem yaparak neticelendirdiler. Hep söylediğim gibi bizim için bütün maçlar zor, bu maçın da bir zorluğu var. Biz de o zorluğa göre hazırlanmaya çalışıyoruz. Bizim de kendimize göre doğrularımız var. Doğrularımızı sahaya yansıttığımızda istediğimiz sonuçları aldık. Uzun yıllardır bizimle beraber olan, birlikte ligler atladığımız arkadaşlarımızın performansı bizim için sevindirici, buna Ahmet'i, Celustka'yı da ekleyebiliriz. Yeni arkadaşlarımızın da bizim oyun stratejimize bağlı kalarak faydalı olmaya çalışmaları bizim için iyi, en azından oluşturduğumuz bir yapıya uymaya çalışıyor arkadaşlarımız. Zaten yetenekli oyuncular, her geçen gün de yeteneklerini daha iyi sergileyeceklerdir. Takımımızla da daha örtüşeceklerdir, zamanla çok daha iyi olacaklardır diye bir beklentimiz var” ifadelerini kullandı.

        ONDREJ CELUSTKA: TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

        Takımın gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduğunu söyleyen takımın tecrübeli oyuncularından Ondrej Celustka, “İki hafta öncesine göre şu anda takım içerisindeki motivasyon çok iyi, gösterdiğimiz son dönemdeki performanstan dolayı takım arkadaşlarımızla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Şimdi aynı şekilde motivasyonunuzu devam ettirip, takım halinde oynayıp, Kasımpaşa deplasmanından da puanları alarak evimize dönebilirsek bizim için çok iyi olacak. Ben kariyerim boyunca büyük stadyumlarda, çok kalabalık taraftarlar önünde oynadım ama Bodrum stadyumunun atmosferi farklı. Küçük olmasına rağmen sahaya yakın olduğu için orada gerçekten değişik bir atmosfer hissediyorsunuz. Taraftarla kurduğum bu bağdan dolayı da gerçekten mutluyum. Onlar da benim performansımı yukarı çekmeme yardımcı oluyor. Gerçekten o sahada oynamak beni mutlu ediyor diyebilirim” diye konuştu.

        GÖKHAN AKKAN: BURADA AİLE ORTAMI VAR

        Başarılı file bekçisi Gökhan Akkan ise Bodrum'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Biliyorsunuz sezona Çaykur Rizespor'la başlamıştım. Rizespor'da yeni sözleşme de imzalamıştım. Yaşanan gelişmelerden sonra, tabii buraya Taylan'ın da gelmesi biraz da etkili oldu, benden önce o geldi. Zaten herkesin Bodrum Futbol Kulübü hakkında konuştuğu bir şey vardı. İçerideki çok güzel aile ortamından bahsediyorlardı, samimiyetten bahsediyorlardı ve gerçekten geldiğimde de bunu en iyi şekilde yaşadım. İnanılmaz güzel bir ortam var, inanılmaz iyi bir aile ortamı var. Bu da gerçekten bizim başarımızın anahtarı olacağını düşünüyorum. Son iki maçta aldığımız galibiyet, Başakşehir maçındaki iyi oyun bence Bodrum'un ligde neler yapabileceğini gösterdi. Çünkü çok iyi bir takımız, çok iyi özelliklere sahibiz, çok iyi mücadele ediyoruz ve ben bu ligin tecrübelisi olarak mücadelenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bodrum'da bu gerçekten fazlasıyla var, bunu devam ettirip alt sıralarla işimiz olmadan en iyi yerde, en güzel yerde bitirmek istiyoruz. Kendi performansıma gelince tabii ki de bunu değerlendiren hocamızdır. Ne zaman, ne şekilde, hangi şartlarda görev verirse ben Bodrum'u daha ileriye taşımaya, takımımın başarısı için görev verildiğinde elimden gelenin en iyisini yapacağım” şeklinde konuştu.

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