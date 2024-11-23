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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK-Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı! - Galatasaray Haberleri

        Bodrum FK-Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de bugün Bodrum FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:02
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        Bodrum-G.Saray maçının VAR'ı açıklandı
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün saat 19.00'da Bodrum FK ile Galatasaray karşılaşacak. Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Kısal yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.

        Müsabakada VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da ise Serkan Çimen görev yapacak.

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