Bodrum FK'dan tarihi galibiyet

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 3'üncü hafta maçında Konyaspor'u evinde 3-1 yenmeyi başaran Bodrum Futbol Kulübü, tarihi bir galibiyete imza attı. Süper Lig'deki ilk 2 müsabakasında evinde Gaziantep FK'ya 1-0, deplasmanda ise Eyüpspor'a 4-1 kaybeden yeşil-beyazlı ekip, taraftarıyla buluştuğu ilk maçta Konyaspor galibiyetiyle büyük mutluluk yaşadı. Devler arenasında ilk kez galibiyet sevinci yaşayan oyuncular ve teknik ekip 3 puan coşkusunu İlçe Stadı'na gelen taraftarlarla birlikte yaşadı. 90 dakika sonunda tribünleri teker teker dolaşan takım futbolseverlerle birlikte dakikalarca tezahüratta bulundu. Bodrum FK'nın başında 2'nci Lig'den bu yana 3 farklı ligde görev yapıp, 3 ligde de galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör İsmet Taşdemir de kazanılan maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

"ÇOK İYİ YERLERE GELEBİLECEK POTANSİYELE SAHİBİZ"

Hem camia hem de kendi açısında tarihi bir galibiyet aldıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "İlkler her zaman güzeldir. Camia olarak hepimiz bir ilki yaşadık. Süper Lig tarihimizdeki ilk galibiyeti aldık. Bunun sevincini yaşıyoruz. Ancak çok daha iyi yerlere gelebilecek potansiyele sahibiz. Ligin ilk 2 maçında da aslında kötü değildik. Sadece sonucu alamadık. Bu maçta ise hem gayet iyi futbol oynadık ve istediğimizi aldık. Bundan sonra da daha fazla çalışacağız. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Yıllardır bir oyun düzenimiz var. Her lige renk kattık. Bunu Süper Lig'de başarmak için hiçbir nedenimiz yok" dedi.

Bodrum Futbol Kulübü, 31 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak.