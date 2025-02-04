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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bodrum FK'da Tamer Tuna ve Ertuğrul Aslan gündemde - Futbol Haberleri

        Bodrum FK'da Tamer Tuna ve Ertuğrul Aslan gündemde

        Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrılmasından sonra iki isim gündeme geldi. Ege temsilcisinin Tamer Tuna ve Ertuğrul Aslan'ı listesine aldığı ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:57 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:57
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        Bodrum FK'da teknik direktörlük için iki aday!
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        Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'a da 3-1 yenilip kümede kalma yolunda ağır yana alan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör arayışları hızlı bir şekilde başladı. Konyaspor yenilgisinin ardından İsmet Taşdemir'den sonra takımı bu sezon çalıştıran ikinci teknik direktör olan Volkan Demirel ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yeşil-beyazlıların Tamer Tuna ve Ertuğrul Aslan'ı listesine aldığı ifade edildi.

        Ayrılık sonrası Bodrum FK taraftarları sosyal medya hesaplarından yönetime çağrı yaparak Tamer Tuna'nın takımın başına getirilmesini talep etti. Futbolseverler Tamer Tuna'nın Bodrum'da yaşadığını ve maçları sürekli takip ettiğini belirtti.

        Yönetimin ise son olarak Borussia Dortmund'da ayrılmadan önce Teknik Direktör Nuri Şahin'in yardımcılığını yapan eski futbolcu Ertuğrul Arslan'ı göreve getirmeyi düşündüğü ifade edildi. Futbolu bıraktıktan sonra ilk olarak Antalyaspor altyapısında teknik adamlık kariyerine başlayan 45 yaşındaki Arslan, Antalya Kemerspor'da teknik direktörlük olarak çalıştı. Daha sonra Nuri Şahin'in hem Antalyaspor'da hem de Borusiia Dortmund'ta yardımcılığını üstlenen Ertuğrul Aslan'ın da Bodrum FK'nın teklifine sıcak baktığı vurgulandı.

        KUPADA RAKİP ANTALYASPOR

        Süper Lig'deki ilk sezonunda düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek. Bodrum Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Bodrum FK grupta ilk müsabakasında deplasmanda Kırklarelispor'la 4-4 berabere kaldı. Antalyaspor ise evinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

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