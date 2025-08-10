Bodrum FK: 1 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bodrum FK ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in ilk hafta müsabakasında geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Bodrum FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Bodrum Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Bodrum FK 36. Dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Pendikspor, 44. Dakikada Mallik Wilks'in golüyle skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla bitti ve taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve 1-1 sona erdi.
Böylelikle taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.