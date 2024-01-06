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        Haberler Gündem Güncel Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi

        Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi

        Bodrum-Datça feribot seferleri, bugün ve yarın elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 18:40 Güncelleme: 06.01.2024 - 18:40
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        Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi
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        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğüne göre, Muğla'nın yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi, bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların iç kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça ve yarın saat 15.00'te yapılacak Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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