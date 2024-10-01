Bodrum'dan yüzerek yurt dışına geçmeye çalışıyordu, yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 01.10.2024 - 00:19 Güncelleme: 01.10.2024 - 00:19
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bir düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplerce yakalanarak bota alınan göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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