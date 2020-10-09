Bodrum'da zorla senet imzalattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - MUĞLA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, güzellik salonu işleten bir kişiye zorla senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalleri tespit edilen M.S.Ç, S.E, S.A. ve T.S'yi belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı.S.A'nın cep telefonunda, zorla imzalattırılan senetlerin fotoğrafları tespit edildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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