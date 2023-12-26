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        Bodrum'da yılbaşı etkinlikleri iptal edildi

        Bodrum Belediyesi tarafından yılbaşında yapılması planlanan konser ve etkinlikler Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler dolayısıyla iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 23:33 Güncelleme: 26.12.2023 - 23:34
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        Bodrum'da yılbaşı etkinlikleri iptal edildi
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        Bodrum Belediyesi organizatörlüğünde gerçekleşmesi planlanan yeni yıl kutlama etkinlikleri, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler dolayısıyla iptal edildi.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras´ın talimatıyla 1 Ocak Pazartesi gününe kadar tüm etkinlikler iptal edildi. Bu kapsamda iptal edilen etkinlikler şu şekilde belirtildi:

        27 Aralık Çarşamba- Uluslararası Yabancılara Yılbaşı Partisi

        28 Aralık Perşembe- Bodrum Belediyesi Personeli Yılbaşı Kutlaması

        31 Aralık Pazar- Yılbaşı Konserleri (Aykoç Bad- Bora Gencer- Norm Ender- Yüksek Sadakat)

        Başkan Ahmet Aras, yaptığı açıklamada her türlü festival, etkinlik, açılış, kültür ve sanat faaliyetlerine ara verdiklerini belirterek, "Şehitlerimizin anısına saygı şiarıyla yeni yıl kutlama etkinliklerimizi gerçekleştirmeme kararı aldık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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