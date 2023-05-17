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Bodrum'da yaralı bulunan caretta caretta kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyıya vuran yaralı caretta caretta kurtarılarak tedaviye alındı

Giriş: 17.05.2023 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum'da yaralı bulunan caretta caretta kurtarıldı
Yaralı bulunan caretta caretta kurtarıldı
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AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı bulunan caretta caretta kurtarılarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi.

AA'nın haberine göre Aşağı Mazı Mahallesi'nde kıyıya vurmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası olduğunu görenler durumu Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneğine bildirdi.

Bölgeye giden ve DEKAMER ile iletişime geçen dernek üyeleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kurtardı.

Nefes almakta güçlük çektiği belirlenen deniz kaplumbağası bölgeden alınarak tedavisi için DEKAMER'e götürüldü.

Öte yandan çocukların ekipler gelene kadar nemli kalması için deniz kaplumbağasını ıslatmaları cep telefonuyla görüntülendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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