Bodrum'da yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "başkalarına ait kredi kartını kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik" gibi 20'ye yakın dolandırıcılık suçundan çıkarılan yakalama kararıyla 2 yıldır aranan A.Ş'nin Yalıkavak Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi sahilde gezerken yakaladı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.