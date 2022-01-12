DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 gündür etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle 131 ev ve iş yerini su bastı. Kent merkezinde metrekareye 150, Turgutreis ve Yalıkavak bölgesine 160 kilogram yağış düşerken, belediye ekiplerinin bölgede temizlik ve su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bodrum'da pazar günü başlayan yağmur, 3 gün boyunca etkili oldu. Kent merkezinde metrekareye 150, Turgutreis ve Yalıkavak bölgesine ise 160 kilogram yağış düştü. Özellikle İslamhaneleri, Yalıkavak, Turgutreis, Mumcular, Sazköy, Dereköy, Koyunbaba ve Peksimet mahallelerinde su baskınları yaşandı. İlçede toplam 131 ev ve iş yerini su bastı, mandalina ve peyzaj bahçeleri su altında kaldı. Evleri hasar gören 7 aile belediye tarafından otele yerleştirildi.

SU TAHLİYESİ YAPILDI, EVLER VE İŞ YERLERİ TEMİZLENDİ

Bodrum Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile yollarda toprak kaymalarından kaynaklanan taş ve çamur kalıntılarını temizledi. Su taşkınında ev ve iş yerlerindeki yağmur suları, belediye iş makineleri, vidanjörler ve dalgıç pompalar ile boşaltıldı. Sazköy ve Pınarlıbelen mahallelerinde tıkanan köprü açılarak yol temizlendi. Çiftliklerde mahsur kalan büyükbaş hayvanlar ekiplerce kurtarıldı. Çöp ve ağaç dallarıyla tıkanan mazgallar açıldı.

Koyunbaba Mahallesi'nde 2 istinat duvarı çöktü. Turgutreis- Gümüşlük yolu üzerinde su birikintilerinin yoğun olduğu bölgede çamura saplanan hafif ticari araç kurtarıldı. Güvercinlik Mahallesi'nde ise üzerine ağaç devrilen araçta hasar oluştu. Ağaç kaldırılarak kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Gölköy Mahallesi'nde havuza düşen sokak köpeğini zabıta ekipleri kurtardı. Selden etkilenen vatandaşlara ekiplerce gıda yardımı yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından vatandaşların talep ettiği yatak, battaniye, kumanya, çocuk bezi, temel gıda maddesi başta olmak üzere acil ihtiyaçları karşıladı.

'YARALARI SARMA DÖNEMİNDEYİZ'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlçemizde toplam 131 ev ve işyerini su bastı. En ağır hasar alan bölgelerden biri İslamhaneleri mahallesi oldu. Bu bölgede alt yapı çalışmalarımız vardı. Alt yapı çalışmalarımızla birlikte yoğun sağanak yağış olunca ciddi bir sorun oluştu. Yaraları sarma dönemindeyiz arkadaşlarımızın evlerini temizledik. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, AFAD'ın, Bodrum Belediyesi'nin ekipleri de tespitler yapıyorlar. Evlerin zarar gören mobilyaları, beyaz eşyalarıyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Yolların eski hale getirilmesi içinde Fen İşleri ekiplerimiz çalışmalarını sürüyor. Otellerimize yerleşen 7 aile var şu anda, talepler gelirse hemen karşılıyoruz. Gıda, eşya ihtiyacı olanların talep edenler olursa bütüncül olarak değerlendiriyoruz ve karşılıyoruz" dedi.

İslamhaneleri'nde selden zarar gören 18 ev olduğunu belirten Başkan Aras, "Bu evlerin eşyalarını temin edeceğiz ve kendilerine teslim edeceğiz. Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de tarımsal alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Dün kaymakamımızın başkanlığında afet koordinasyon toplantısı yaptık. Orada ilgili birimlere gerekli görevler verildi. Mandalina bahçelerinin olduğu, özellikle düşük kodlu bölgelerde yapılan çevre duvarları tamamen havuz görevi görüyor. Artık suyun gidecek bir yeri kalmadı. Eskiden orada hendekler vardı. Su oralardan tahliye olurdu. Bilinçsizce yapılan çevre duvarları oraların havuz durumuna gelmesine neden oldu" diye konuştu.