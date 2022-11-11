DHA

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda, Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan İ.Ç.'nin, evinin karşısındaki konteyner içerisinde tarihi eser bulundurduğu ve kiracısı olan N.B.'nin evinin altındaki depoda ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; ekiplerce yapılan aramalarda, 2 seramik vazo, 1 toplu tabanca, 2 havan, 1 kepçe, 4 bakır biblo, 1 çatal ve kaşık, 1 tepsi, 1 ruhsatsız tabanca, 41 tabanca fişeği ve 20 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ekipler gözaltına alınan İ.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.