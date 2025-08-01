Vatandaşların yaşadığı su sıkıntısına yerelden çözüm üretebilmek adına bu sistemin hayata geçirilmesini uygun gördüklerini ifade eden Mandalinci, "25 gündür çalışan sistemimizin her bölümden almış olduğumuz numuneler şu anda sistemin son derece güzel, verimli ve doğaya zarar vermeden çalıştığını gösteriyor. Sistemin tam bağımsız şekilde tamamen yenilebilir enerji kaynaklarıyla yani güneş panelleri ve rüzgar enerjisiyle çalıştığını belirtmek isterim" diye konuştu.