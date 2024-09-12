Bodrum'da sörf yaparken cansız bedenle karşılaştı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi ile 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası arasında bu sabah saatlerinde sörf yapan bir kişinin denizde cansız beden bulduğu ortaya çıktı.

GÖÇMENLERE Mİ AİT?

Cansız bedenin bulunma anı sörfçünün kamerası tarafından tespit edildi. Bulunan cansız bedenin üzerinde sörf kıyafetleri olduğu ve göçmenlere ait olabileceği belirtildi. Sörfçünün sahil güvenliğe haber vermesi ile cansız beden denizden alınarak İstanköy Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.