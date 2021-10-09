Serdar Sürer idaresindeki 34 SS 3331 plakalı cip, Yalıçiftlik Mahallesi Yalıdağ Caddesi'nde karşı yönden gelen Erdoğan Karahan yönetimindeki 48 S 3583 plakalı bir otele ait personel servis minibüsüyle çarpıştı.Kazada, minibüs ile cipteki 22 kişi hafif yaralandı.Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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