Bodrum'da sahil güvenlik ekiplerini tehdit ettiği öne sürülen tekne sahibi serbest bırakıldı

AA

Sahil Güvenlik Komutanlığındaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen V.D, savcılığın ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Zanlı, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uymayarak günübirlik tur teknesine fazla yolcu alan ve kendisini uyaran sahil güvenlik ekibine karşı çıkıp gerginliğe neden olan tekne sahibi gözaltına alınmıştı. Teknede yaşanan tartışma ve tekne sahibinin bir personelin üniformasını çektiği anlar, yolcuların cep telefonu kamerasıyla da görüntülenmişti.