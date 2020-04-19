Bodrum'da polislerden küçük Emir'e doğum günü sürprizi

Yalıkavak Mahallesi'nde oturan Ermiş'in ailesinin ricası üzerine, Bodrum Emniyet Müdürlüğü personeli küçük Emir'e pastayla ziyaret gerçekleştirdi.

Polisleri karşısında görünce oldukça mutlu olan Emir, daha sonra doğum günü pastasının üzerindeki mumları polislerle birlikte üfleyerek söndürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sade bir kutlamanın yapıldığı doğum gününde keyifli dakikalar yaşandı.