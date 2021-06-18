Bodrum'da otizmli çocuklar ve aileleri beş yıldızlı otelde tatil heyecanı yaşadı

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Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ve ilçedeki bir otelin iş birliği ile gerçekleştirilen "Bir Nefes Projesi" kapsamında, otizmli çocuklar ve aileleri için tatil organize edildi.

Türkiye'nin farklı illerinden ilçeye gelen 120 otizmli çocuk ve ailesi, otelin su parkları, lunapark ve çocuk kulübünde oyunlar oynayıp denize girdi, tesisin tüm imkanlarından faydalandı.

TODEV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmli çocukların üç grup halinde otelde misafir edildiğini söyledi.

Türkiye'de ilk kez böyle bir proje yapıldığını belirten Gökçe, "Ailelerimiz maddi imkanları olsa bile kabul edilmedikleri için otellere gidemiyorlar. Bu güzel proje bütün illerimizdeki tesislerimize yayılsın, ailelerimize kapılarını açsınlar ve toplumda bizim çocuklarımızda diğer çocuklar gibi eğlensinler. Çocuklarımız kimseye rahatsızlık vermiyorlar. Otele teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Otizmli 10 yaşındaki kızıyla tesiste ağırlanan Samiye Ceylan ise üç yıl önce evladıyla gittikleri bir otelde birtakım sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Ancak burada çok iyi ağırlandık ve mutlu olduk" dedi.

Ayşe Yılmaz Mete ise bugün 7 yaşında olan çocuğuyla en son bir yaşındayken tatile gittiklerini dile getirerek fırsatı sağlayanlara teşekkür etti.