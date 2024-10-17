Bodrum'da motosikletler kaldırıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde hem kaldırıma hem de yol üzerine gelişi güzel bırakılarak yaya geçişini ve araç trafiğini olumsuz etkileyen motosikletlerden şikâyetçi olan vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi.

Belediyenin trafik zabıta ekipleri, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle şikâyet konusu bölgeye gitti.

Bölgede bulunan motosiklet tamircilerinin önündeki 17 motosikletin sahiplerine ulaşılarak kaldırılması sağlandı.

Sokak ve kaldırım üzerinde bulunan beşi plakasız 11 motosiklet ise çekici ile trafik otoparkına götürüldü. Motosikletlerden birinin ise yakalanması olduğu tespit edildi. Çalışma sırasında zabıta ekipleri, cadde boyunca işletmeleri dolaşarak görüntü kirliliğine karşı uyarılarda bulundu.