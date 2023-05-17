Bodrum'da motosiklet devrildi, sürücü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
İbrahim Tekerek'in (49) kullandığı motosiklet, Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.