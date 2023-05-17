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Bodrum'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bodrum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Feci kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Giriş: 17.05.2023 - 01:04 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum'da motosiklet devrildi, sürücü öldü
Bodrum'da motosiklet devrildi, sürücü öldü
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AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

İbrahim Tekerek'in (49) kullandığı motosiklet, Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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