Bodrum'da motoryatta yangın çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motoryatta çıkan yangın söndürüldü. Büyük çapta hasarın meydana geldiği motoryat daha sonra marinaya çekildi
Yalıkavak Mahallesi açıklarında yaklaşık 30 metrelik motoryattan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.
İlk belirlemelere göre elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyük çapta hasarın meydana geldiği motoryat daha sonra marinaya çekildi.
