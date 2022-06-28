Bodrum'da milyonluk yat küle döndü

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 23 metre uzunluğundaki motoryatta yangın çıktı. Yangın hem denizden hem de karadan müdahale edilerek södürülürken, milyonluk yat kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Gümbet Limanı açıklarında 23 metre uzunluğundaki 'Marvel' isimli motoryatta çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevleri görenleri durumu itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ekiplerine bildirdi.

25 MİLYON LİRALIK YAT, KÜLE DÖNDÜ

Kısa süre içerisinde alevler tüm tekneyi sararken, bölgede bulunan diğer tekneler güvenli bölgeye çekildi. Patlamaya karşı çevredekiler bölgeden uzaklaştırıldı. DHA'nın haberine göre; ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yattaki yangın söndürüldü. Yangın sonucu kullanılmaz hale gelen yatın piyasa değerinin 25 milyon lira olduğu öğrenildi.