Bodrum'da mega yat trafiği devam ediyor

AA

Yaz aylarında Bodrum koylarında sıkça görülen 99 metre uzunluğundaki "Madame Gu" ve geçen hafta ilçeye gelen 136 metrelik "Flying Fox"un ardından dev yat "Cloudbreak" de Bodrum Yolcu Gemisi Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Üzerlerinde helikopter bulunan ve birçok lüksü bünyesinde barındıran "yüzen oteller" ilgi çekti.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, mega yatların ve ilçede düzenlenen yelken yarışlarının önemli reklam kaynağı olduğunu söyledi.

Yat sahiplerinin, denizinin temizliği, koylarının güzelliği ve hizmet altyapısı dolayısıyla Bodrum'u tercih ettiğini belirten Dinç, "Mega yatlarla gelenler, temiz denizimizde, koylarımızda güzel vakit geçirmek, unutulmaz anılar biriktirmek için geliyorlar. Denizciler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Karadan da aynı hassasiyeti göstermek gerekiyor. Denizlerimizi korumak, deniz turizmi ve ticaretinin devamlığı için çok önemli." diye konuştu.