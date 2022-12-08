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Bodrum'da kuyumcuya silahlı soygun girişimi kameraya yansıdı

Muğla Bodrum'da maskeli bir şüpheli, kuyumcuya girerek silahlı soygun girişiminde bulundu. Çalışan kadının bağırması üzerine paniğe kapılan zanlı, olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Giriş: 08.12.2022 - 01:04 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum'da kuyumcuya silahlı soygun girişimi kameraya yansıdı
Kuyumcuya silahlı soygun girişimi kameraya yansıdı
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AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyumcudaki silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çarşı Mahallesi’nde bir kuyumcuya gelen maskeli şüpheli, bir süre altın tezgahlarına baktıktan sonra belindeki silahı çıkartıp çalışan kadından altın ve para istedi.

PANİKLEYİP KAÇTI, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Şüpheli, kadının bağırması üzerine panikleyip bölgeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, işletmenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerin incelenmesi ve yapılan araştırma sonucu inşaat işçisi M.B. olduğu anlaşılan şüpheli yakalandı. Bu kişinin evindeki aramada soygun girişiminde kullandığı belirlenen tabanca da ele geçirildi.

TUTUKLANDI

AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hekimliğince tutuklandı. Soygun girişimi anı ise kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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