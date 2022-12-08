Kuyumcuya silahlı soygun girişimi kameraya yansıdı

Çarşı Mahallesi’nde bir kuyumcuya gelen maskeli şüpheli, bir süre altın tezgahlarına baktıktan sonra belindeki silahı çıkartıp çalışan kadından altın ve para istedi.

Görüntülerin incelenmesi ve yapılan araştırma sonucu inşaat işçisi M.B. olduğu anlaşılan şüpheli yakalandı. Bu kişinin evindeki aramada soygun girişiminde kullandığı belirlenen tabanca da ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hekimliğince tutuklandı. Soygun girişimi anı ise kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasınca kayda alındı.