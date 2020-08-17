Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi - MUĞLA

AA

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, "Barlar Sokağı" olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi ve sahil kısmında gerçekleştirilen uygulamada, maskesiz dolaşan veya uygun şekilde takmayan tatilciler tek tek uyarıldı, maskeleri olmayanlara ise maske verildi.Ekipler, maskesi olmayan kimsenin sokağa girmesine de izin vermedi.İlçede maske denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.