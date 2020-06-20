Bodrum'da kontrolden çıkıp orta refüje çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - MUĞLA

AA

Semih Ç'nin kullandığı 06 BMG 509 kamyonet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Antik Tiyatro istikametinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.Refüjdeki bir palmiye ağacını ve aydınlatma direğini devirdikten sonra duran kamyonetin sürücüsü yaralandı.Kazanın şokunu bir süre üzerinden atamayan ve hastaneye gitmek istemeyen sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.