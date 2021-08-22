Kontrolden çıkan motosiklet, minibüsün altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; cadde üzerinde rampa aşağı seyreden ve üzerinde 2 gencin bulunduğu motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçti.
O esnada karşı istikametten gelen yolcu minibüsüne büyük bir gürültüyle çarpan motosikletteki 2 gençten bir minibüsün altına girdi. Motosikletin minibüse çarparken çıkardığı gürültü, tüm mahallede yankılandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koştu. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İHA'nın haberine göre; kazada minibüsün altına giren genç yaşamını yitirirken yaralanan diğer genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası minibüsünün altına giren gencin öldüğünü öğrenen minibüs sürücüsü H.Ç. ise fenalaştı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası minibüsün altındaki gencin cenazesi çıkarılarak ön otopsi için morga kaldırıldı.
Kazada ölen ve yaralanan gençlerin kimlik ve yaşları ile sürücünün kim olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Minibüsün altına sıkışan motosiklet ise güçlükle çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!