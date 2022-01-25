Bodrum'da kar yağışı

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kar yağışı etkili olurken yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü dün akşam saatlerinden itibaren Muğla genelinde kar yağışı uyarısı yaptı. Bodrum ilçesinde de görülen yağış, Mazı Mahallesi ve Etrim Mahallesi'nde etkili oldu.

DHA'nın haberine göre; ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini daha da artırdı. Ekipler, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.