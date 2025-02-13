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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da kaçak yapılar yıkıldı | Son dakika haberleri

        Bodrum'da sit alanına inşa edilen kaçak yapılar yıkıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3. Derece Doğal Sit Alanına inşa edildiği belirlenen 5 kaçak yapıdan 4'ü yıkıldı, mülk sahibinin yıkımı kendisinin gerçekleştireceğini söylediği bir yapı için süre verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 18:16 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:22
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        Bodrum'da kaçak yapılar yıkıldı
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        Muğla'nın Bodrum Belediyesi, Gürece Mahallesi'nde tespit edilen ve hukuki süreçleri tamamlanan kaçak yapıların yıkımına ilişkin çalışma başlattı.

        İş makineleri ile bölgeye giden belediye ekipleri, polisin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde yıkımı başlattı.

        3. Derece Doğal Sit Alanı olduğu belirtilen bölgedeki yapıların yıkımı sırasında mülk sahipleri ekiplere zorluk çıkardı.

        Görevlilere tepki gösteren ve zaman zaman da arbedeye yol açan kişilere, polis ekipleri müdahale etti.

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        Emniyet yetkilileri gerginliğin artmaması için bölgede toplanan kalabalığı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu arada bazı kişiler de kaçak yapıların üzerine çıkarak yıkımın yapılmasını engellemek için direndi.

        Bölgedeki 5 kaçak yapıdan 4'ü büyük ölçüde yıkılırken, yapılardan biri için ise mülk sahibinin yıkımı kendisinin gerçekleştireceğini taahhüt etmesi üzerine süre verildi.

        Ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı.

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        #kaçak yapı yıkımı
        #Bodrum Belediyesi
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