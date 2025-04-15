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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da kaçak iskeleye 3 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        Bodrum'da sitenin kaçak iskelesi yıkıldı: 3 milyon TL ceza

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir siteye ait kaçak iskele belediye ekipleri tarafından yıkılıp, 3 milyon liralık cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 18:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:16
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        Bodrum'da kaçak iskeleye 3 milyon TL ceza
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sitenin kaçak iskelesi yıkıldı.

        Bitez Mahallesi'ndeki bir sitede kaçak iskele olduğu bilgisini alan Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yıkım ekipleri, çalışma yaptı.

        Bölgeye ulaşan ekipler, kaçak iskeleyi yıktı. Ekipler aynı zamanda siteye 3 milyon liralık cezai işlem uyguladı.

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        #BODRUM
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