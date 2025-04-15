Bodrum'da kaçak iskeleye 3 milyon TL ceza

Bodrum'da sitenin kaçak iskelesi yıkıldı: 3 milyon TL ceza
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir siteye ait kaçak iskele belediye ekipleri tarafından yıkılıp, 3 milyon liralık cezai işlem uygulandı
Giriş: 15.04.2025 - 18:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:16
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sitenin kaçak iskelesi yıkıldı.
Bitez Mahallesi'ndeki bir sitede kaçak iskele olduğu bilgisini alan Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yıkım ekipleri, çalışma yaptı.
Bölgeye ulaşan ekipler, kaçak iskeleyi yıktı. Ekipler aynı zamanda siteye 3 milyon liralık cezai işlem uyguladı.
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