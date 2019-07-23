Muğla'nın Bodrum ilçesinde; Sahil Güvenlik ekipleri, Akyarlar açıkları Fener Burnu mevkisinde, denizde yardım isteyen bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, denizde boğulmak üzere olan ve Irak uyruklu oldukları belirlenen 8 kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kurtarılan kaçak göçmenlere burada 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Kurtarılanların ifadesi doğrultusunda bölgede kayıp olduğu belirtilen bir çocuğu da bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olayın hemen ardından başlanan çalışmalara, çok sayıda Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi denizden, bir helikopter ise havadan destek veriyor.

Öte yandan ekiplerce olayın yaşandığı bölgede fiber teknede yakalanan diğer 11 kaçak göçmenin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.