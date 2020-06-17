Bodrum'da itfaiye eri yaralı halde uçurumda mahsur kalan köpeği sırtında taşıdı

Kızılağaç Mahallesi Kayırlı mevkisinde bir köpeğin yaklaşık 45 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek yaralandığı ve mahsur kaldığı ihbarı üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi bölgeye gönderildi.

Uçurumun kenarındaki yamaçtan inen ekipler, ayağından yaralandığı belirlenen köpeğe ulaştı.

Bir itfaiye erinin sırtında taşıyarak yukarı çıkardığı köpek, sahibine teslim edildi.

Hayvanın kurtarıldığı ve itfaiye erinin köpeği sırtında taşıdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.