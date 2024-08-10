Bodrum'da inşaat yasağına uymayanlara ceza

Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 393 firmaya ceza
Son günlerde su kesintileriyle gündemde olan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki denetimlerde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağına uymadığı belirlenen 393 firmaya, belediye ekipleri tarafından ceza kesildi
Türkiye'nin dünyaca tanınan turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs itibarıyla inşaat yasakları başladı.
Bu kapsamda, yarımada genelinde Bodrum Belediyesi ekipleri inşaat yasaklarına uymayan firmalara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Ekipler tarafından, yasak kapsamında bin 685 şikâyet değerlendirilirken, 393 firmaya, Kabahatler Kanunu gereği, toplam 806 bin 436 lira cezai işlem uygulandı.
Ekiplerin yarımada genelinde denetimlerini 15 Ekim'e kadar sürdüreceği belirtildi.