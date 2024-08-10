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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da inşaat yasağına uymayanlara ceza | Son dakika haberleri

        Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 393 firmaya ceza

        Son günlerde su kesintileriyle gündemde olan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki denetimlerde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağına uymadığı belirlenen 393 firmaya, belediye ekipleri tarafından ceza kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:11
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        Bodrum'da inşaat yasağına uymayanlara ceza
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        Türkiye'nin dünyaca tanınan turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs itibarıyla inşaat yasakları başladı.

        Bu kapsamda, yarımada genelinde Bodrum Belediyesi ekipleri inşaat yasaklarına uymayan firmalara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

        Ekipler tarafından, yasak kapsamında bin 685 şikâyet değerlendirilirken, 393 firmaya, Kabahatler Kanunu gereği, toplam 806 bin 436 lira cezai işlem uygulandı.

        Ekiplerin yarımada genelinde denetimlerini 15 Ekim'e kadar sürdüreceği belirtildi.

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        #yerel haberler
        #Muğla
        #BODRUM
        #inşaat yasağı
        #turizm
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