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Bodrum'da iki yaban domuzu plaja indi

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da ilgi çeken olay. İki yaban domuzu plaja inince durumu fark eden vatandaş cep telefonuna sarıldı

Giriş: 10.06.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum'da iki yaban domuzu plaja indi
DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan iki yaban domuzu plaja indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Yalıkavak Gerişaltı plajında domuz gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Yiyecek bulmak için sahile inen iki yaban domuzu, şezlongda güneşlenen turistlerden birinin kendilerine havlayan köpeğine saldırmaya çalıştı.


Kısa süreli panik yaşanırken, o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İki yetişkin domuz daha sonra hızla plajdan uzaklaşıp, gözden kayboldu.

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