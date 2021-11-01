Bodrum'da ihale kavgası: 4 yaralı

İHA

Eski otogardaki bir kafeyi işleten şahıslar ile kafenin ihalesini yeni alan şahıslar arasında husumet başladı. İhaleyi yeni alan şahıslar, bugün kafeye geldi.

İki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin gözü önünde silahların sıkıldığı kavgada şahıslardan 62 yaşındaki Remzi E. bacağından, 45 yaşındaki Vedat C. Karnından ve bacağından, 52 yaşındaki Sedat C. ile 32 yaşındaki Hasan K. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kavga esnasında bölgedeki vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı.

Yaralılardan Remzi G. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 3 yaralı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Karnına ve bacağına yediği kurşunlarla ağır yaralanan Vedat C., ameliyata alındı.

Taraflardan birine ait otomobilde yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi. Olay yerinde 14 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından biri yaptığı açıklamada, "Ben önce tartıştıklarını duydum. Daha sonra dışarıdan birisi küfrederek geldi ve kavga başladı. Sonra silah seslerini duyduk. Yaralılardan birisi yerdeyken bacağına doğru defalarca ateş edildiğini gördüm. Sonra ateş edenlerden biri kaçmaya çalıştı, bizim üzerimize doğru geldi. Gerçekten çok korktuk" dedi.