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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da havuza düşen bebekten acı haber | Son dakika haberleri

        Bodrum'da havuza düşen bebekten acı haber

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kiraladıkları yazlıkta tatil yapan bir ailenin bebeği havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:21
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        Bodrum'da havuza düşen bebekten acı haber
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        Bodrum'un Yalıkavak Dirmil Mahallesi'nde kiraladıkları yazlıkta tatil yapan ailenin bebeği Ali Aydın N, evin havuzuna düştü.

        Bebeği havuzdan çıkaran aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 yaşındaki bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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        #BODRUM
        #havuz
        #bebek ölümü
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