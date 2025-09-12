Bodrum'da gece denize giren turist boğuldu
Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bodrum ilçesi Gümbet sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Macaristan’dan tatile gelen Laszlo Janos K. (77), geç saatte olmasına rağmen Gümbet sahilinde denize girdi.
DHA'nın haberine göre; bir süre sonra suda hareketsiz kalan Laszlo Janos K'yı fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Macar turist sudan çıkartılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Laszlo Janos K'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.